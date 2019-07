ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dell'Angelus in piazza San Pietro, Papa Francesco ha ricordato le vittime del "drammatico naufragio avvenuto nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo in cui hanno perso la vita decine di migranti fra cui donne e bambini".

"Rinnovo un accorato appello – ha detto il Pontefice – perche' la comunita' internazionale agisca con prontezza per evitare simili tragedie e garantire la sicurezza e la dignita' di tutti".

