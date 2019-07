IL 5G ARRIVA A NAPOLI, TIM "STIAMO INVESTENDO AL SUD"

NAPOLI (ITALPRESS) – Tim investe su Napoli, accendendo il 5G e rendendo disponibili i primi servizi commerciali per famiglie e aziende. "Abbiamo gia' coperto zone importanti e abbiamo l'obiettivo di raggiungere il 50% entro la fine del 2019 – dice Antonio Cirillo, responsabile Marketing & Digital Factory Business -. Napoli, con Torino e Roma, e' una delle prime tre citta' dove e' stato lanciato il 5G. Segno importante della volonta' di investimento di Tim sul Sud e a Napoli in particolare, come dimostra anche il Tim Wcap di San Giovanni a Teduccio, inaugurato lo scorso aprile, il centro innovazione che vede assieme Tim, Federico II e start up del territorio".

"Il 5G – ha spiegato Cirillo – permette di navigare 10 volte piu' velocemente del 4G, ma non e' solo maggiore velocita' di banda, ma anche la possibilita' di avere una interattivita' maggiore perche' ha latenza 10 volte inferiore al 4G, una densita' di sensori 10 volte superiore, connessioni fino a 500 km/h, con possibilita' di Video immersivi, realta' virtuale e di portare la connettivita' anche dove non arriva la fibra ottica".

30-Lug-19 13:58

