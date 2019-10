GP MESSICO, POLE DI VERSTAPPEN DAVANTI A LECLERC E VETTEL

CITTA' DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio del Messico. Il pilota olandese della Red Bull firma la sua seconda pole in carriera con il record della pista all'Autodromo Hermanos Rodriguez in 1'14"758. In prima fila, al suo fianco, scattera' la Ferrari di Charles Leclerc mentre Sebastian Vettel partira' dalla terza posizione al fianco di Lewis Hamilton. Quinta posizione per l'altra Red Bull di Alexander Albon con Valtteri Bottas sesto e autore di un pesante incidente contro le barriere nell'ultima curva. In top-10 anche Carlos Sainz, Lando Norris, Daniil Kvyat e Pierre Gasly. Nella seconda parte della griglia, invece, spicca la presenza del "padrone di casa" Sergio Perez in undicesima posizione con il vantaggio di poter scegliere la mescola di partenza a dispetto dei piloti presenti in top-10. In sesta fila al fianco della Racing Point del messicano ci sara' Nico Hulkenberg mentre Daniel Ricciardo scattera' dalla tredicesima posizione con Kimi Raikkonen quattordicesimo. Antonio Giovinazzi, unico italiano in gara, e' quindicesimo e alle sue spalle scatteranno la Racing Point di Lance Stroll, le due Haas di Kevin Magnussen e Romain Grosjean e le due Williams di George Russell e Robert Kubica.

(ITALPRESS).

gm/red

26-Ott-19 21:13

Fonte Italpress