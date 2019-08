GOVERNO, FICO "NORMALI LE DIVISIONI TRA M5S E LEGA"

ROMA (ITALPRESS) – "MoVimento 5 Stelle e Lega sono due forze politiche totalmente diverse, si basano esclusivamente su un contratto di governo, quindi ogni volta che si affrontano tematiche importanti ci sono divisioni perche' la si pensa in modo diverso". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista a Rai Parlamento su Rai2.

Alla domanda su quanto durera' la legislatura, Fico ha risposto: "Non faccio mai previsioni su questo. Io interpreto il mio ruolo come un ruolo che deve riuscire a far lavorare nel modo migliore la Camera dei Deputati da ogni punto di vista, sia nell'attivita' legislativa sia nell'amministrazione interna. Senza scommesse".

(ITALPRESS).

02-Ago-19

