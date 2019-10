GIORNATE DEL FAI, A MILANO APRE AL PUBBLICO PALAZZO MELZI D'ERIL

MILANO (ITALPRESS) – In occasione delle Giornate del Fai, che si terranno domani e dopodomani in 260 citta' italiane, la Fondazione Cariplo aprira' alle visite Palazzo Melzi d'Eril, sede dell'ente recentemente rinnovata. All'interno della struttura si ripercorrono secoli di storia e bellezza attraverso le opere del Tiepolo, di Luca Carlavarijs, fino a Guglielmo Ciardi e ai disegni di Achille Funi.

"Solitamente valorizziamo i beni di altri soggetti, oggi cerchiamo di premiare il nostro bellissimo Palazzo, aprendolo alla comunita' affinche' esso stesso rappresenti il simbolo di un mecenatismo moderno", dice il presidente della Fondazione Giovanni Fosti.

"Stiamo concretizzando l'obiettivo che ci eravamo dati alcuni anni fa: portare l'arte nelle comunita', rendendola accessibile a un ampio pubblico, in particolare ai giovani e a coloro che raramente entrano in contatto con la cultura", aggiunge Renato Ravasio, amministratore unico di Fondazione Cariplo – Iniziative patrimoniali Spa.

