GENERALI, NEL PRIMO SEMESTRE UTILE NETTO IN FORTE AUMENTO

MILANO (ITALPRESS) – Nel primo semestre utile netto in aumento per Assicurazioni Generali. Il Cda, che si e' riunito sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata 2019 del Gruppo.

Il risultato operativo cresce del 7,6% a 2.724 milioni di euro (2.532 milioni nel primo semestre 2018) grazie al positivo sviluppo di tutti i segmenti di business.

L'utile netto e' pari a 1.789 milioni (+34,6%), mentre l'utile netto normalizzato, che non comprende l'impatto delle citate plusvalenze derivanti dalle dismissioni, e' in aumento del 6,4% a 1.310 milioni. L'utile del segmento Asset Management e' pari a 133 milioni (+22%).

"Questi risultati evidenziano la capacita' del Gruppo di generare valore sostenibile, finanziario e industriale, per tutti i suoi stakeholder. Il primo semestre dell'anno conferma l'esecuzione efficace e disciplinata del piano strategico triennale 'Generali 2021' in tutti i segmenti di business – commenta il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, commentando i risultati del primo semestre 2019 approvati dal Cda -. Generali e' oggi sempre di piu' un gruppo assicurativo e di asset management globale con un'eccellenza tecnica nel Vita e nel Danni e una expertise distintiva nella gestione del risparmio, che ci consentono di affrontare con successo le sfide competitive del settore per diventare lifetime partner dei nostri clienti".

