FUGGE PER RAGGIUNGERE RAGAZZO CONOSCIUTO IN CHAT, RITROVATA 13ENNE

RAGUSA (ITALPRESS) – E' stata rintracciata su un autobus a Orvieto, in Umbria, una ragazzina di 13 anni scomparsa dalla provincia di Ragusa. I genitori preoccupati per l'allontanamento si erano rivolti alla polizia. Gli agenti della Mobile sono riusciti a ricostruire la fuga della giovane, individuata dai poliziotti di Orvieto a bordo di un bus nella cittadina umbra. Dal racconto della ragazzina e' emerso che aveva conosciuto un ragazzo piu' grande in una chat per appassionati di musica, decidendo quindi di raggiungerlo facendo pero' perdere le proprie tracce.

