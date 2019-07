FIFA BEST FOOTBALL AWARDS, MILENA BERTOLINI, CR7 E DE LIGT IN CORSA

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt e Milena Bertolini rappresenteranno il nostro calcio per i "Fifa Best Football Awards". Soltanto un'italiana e due giocatori che militano nel nostro campionato fanno parte delle nomination presentate oggi dalla Fifa per 4 categorie: miglior allenatore di calcio femminile, miglior giocatrice, miglior tecnico e miglior giocatore. Fa parte della prima categoria Milena Bertolini, commissario tecnico delle azzurre che ai Mondiali hanno raggiunto i quarti di finale, un risultato storico per il movimento tricolore. Cristiano Ronaldo, nella categoria "miglior giocatore", rappresenta invece la serie A, un campionato che ha stravinto con la maglia della Juventus e che adesso avra' tra i suoi protagonisti anche Matthijs de Ligt, 19enne centrale olandese (20 anni il prossimo 12 agosto) che ha disputato una stagione straordinaria con l'Ajax.

A scegliere i migliori tre di ogni categoria (10 nomi per allenatori e giocatori maschili, 12 per le donne) saranno i tifosi di tutto il mondo sul sito della Fifa, oltre a quelli di giornalisti, commissari tecnici e capitani. I tre vincitori saranno svelati al Best Fifa Football Awards che si terra' a Milano il 23 settembre.

(ITALPRESS).

col/ari/red

31-Lug-19 17:04

Fonte Italpress