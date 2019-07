PORTOFERRAIO (LIVORNO) (ITALPRESS) – Una persona e' morta e un'altra risulta ancora dispersa in seguito all'esplosione di una palazzina a due piani avvenuta la scorsa notte a Portoferraio, Isola d'Elba, probabilmente per una fuga di gas. In tutto cinque le persone coinvolte dal crollo: tre sono state estratte vive dalle macerie. In corso le ricerche del disperso da parte di squadre usar e cinofili dei vigili del fuoco.

(ITALPRESS).

23-Lug-19 09:03

Fonte Italpress