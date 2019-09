EMERGENZA TERZINI PER LA JUVE MA SARRI ESCLUDE LA DIFESA A TRE

TORINO (ITALPRESS) – "Difesa a tre? No". Maurizio Sarri esclude un cambio di modulo per la gara di domani con la Spal visto che l'unico terzino a disposizione e' Cuadrado, con Alex Sandro, Danilo e De Sciglio indisponibili. "La difesa a tre per me e' difficile da proporre, se non per gestire qualche piccolo spezzone di partita – spiega – Il rischio di finire a 5 e' elevato. Abbiamo provato ieri una soluzione e oggi ne proveremo un'altra e sceglieremo". Da escludere o quasi che venga adattato uno dei centrali per la fascia sinistra "perche' sono tutti destri e si rischia di creare un problema non indifferente. Vediamo fra i piedi sinistri chi si potrebbe adattare meglio". Emre Can, al momento, non sembra una soluzione: "E' uscito provato dalla scelta di escluderlo dalla lista Champions, le reazioni in allenamento sono di buon livello e contiamo di recuperarlo in pieno ma per domani vediamo". In avanti c'e' il rientro di Ronaldo, e allora ecco tornare in ballo la questione della presunta incompatibilita' con Dybala. "Ronaldo puo' giocare con tutti i giocatori. Quando due calciatori hanno qualita' tecniche di grandissimo livello, possono sempre giocare insieme. Higuain, Dybala e Ronaldo possono coesistere, a coppia e in certi momenti della partita anche tutti e tre".

(ITALPRESS).

glb/red

27-Set-19 14:57

Fonte Italpress