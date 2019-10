DYBALA E HIGUAIN STENDONO L'INTER, SORPASSO JUVE IN CIMA ALLA SERIE A

MILANO (ITALPRESS) – Gonzalo Higuain regala la vittoria e la vetta della classifica alla Juventus nel big match che chiude la settima giornata della serie A: i bianconeri espugnano il Meazza vincendo per 1-2 e infliggono la prima sconfitta stagionale all'Inter in un derby d'Italia infuocato, con le due squadre che si sono rese protagoniste di una partita ricca di intensita', occasioni da gol e continui colpi di scena. Fuochi d'artificio fin dalle battute iniziali: al 4' i bianconeri passano in vantaggio con il gol di Paulo Dybala che riceve in profondita' da Pjanic e incrocia col mancino beffando Handanovic. Al 17' un'ingenuita' di De Ligt costa il calcio di rigore in favore dell'Inter: il difensore olandese colpisce con il gomito la sfera e l'arbitro Rocchi indica il dischetto. Dagli undici metri Lautaro Martinez e' glaciale e batte Szczesny che si era tuffato dal lato giusto. Conte perde Sensi e Godin per infortunio, nel secondo tempo Sarri inserisce Higuain e la mossa da' i suoi frutti a dieci minuti dal termine: triangolazione perfetta con Ronaldo che smarca Higuain, glaciale nel battere il portiere per il nuovo vantaggio dei bianconeri.

Reazione nerazzurra nel finale ma non basta per mutare ancora il parziale: gli ospiti operano cosi' il sorpasso in testa alla classifica prima della sosta per la Nazionale.

06-Ott-19

