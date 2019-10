DOVIZIOSO PRONTO A LOTTARE A MOTEGI "OBIETTIVO MANTENERE 2° POSTO"

MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Con il Mondiale gia' assegnato in Thailandia, ora il nostro obiettivo principale e' mantenere la seconda posizione ed e' per questo che lotteremo nelle prossime quattro gare". Andrea Dovizioso ha le idee chiare in vista delle ultime gare di una stagione che ha laureato ancora una volta campione del mondo Marc Marquez. Il pilota della Ducati e' pronto per il GP del Giappone, sedicesimo appuntamento della stagione, il secondo in territorio asiatico dopo la Thailandia 10 giorni fa, che si disputera' domenica sul circuito Twin Ring Motegi, dove il Ducati Team ha ottenuto grandi risultati. Loris Capirossi ha vinto qui per tre stagioni consecutive (2005, 2006 e 2007), Casey Stoner ha fatto lo stesso nel 2010 e lo stesso Dovizioso e' riuscito conquistare il gradino piu' alto del podio in una memorabile gara sotto la pioggia nel 2017, dopo un entusiasmante testa a testa con Marc Marquez. Lo scorso anno invece Dovizioso e' caduto mentre era in seconda posizione, in lotta con Marquez, e quindi quest'anno cerchera' di ottenere un buon risultato che gli permetta di consolidare la sua seconda posizione in classifica. "Motegi e' uno di quei circuiti speciali dove negli ultimi anni siamo stati molto competitivi – ha aggiunto Dovizioso – L'anno scorso abbiamo perso il podio mentre lottavamo per la vittoria, e penso che anche quest'anno saremo veloci. Dobbiamo continuare a lavorare sodo per migliorare in tutte le condizioni e in tutte le piste e in queste ultime quattro gare daremo il nostro massimo".

(ITALPRESS).

mc/gm/red

Fonte Italpress