DI MAIO "CON IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI UN RISPARMIO DI 500 MILIONI"

ROMA (ITALPRESS) – "La proposta di legge per il taglio dei parlamentari e' stata calendarizzata per il 9 settembre. Mancano 6 settimane a una svolta epocale. La prossima volta che andremo a votare, voteremo per un Parlamento con 345 poltrone in meno. Ecco perche' sentite tanto rumore in questi giorni. Gli ultras della disfatta aumentano di ora in ora, tremano all'idea di non avere piu' un posto comodo e sicuro, pagato con i soldi dei cittadini".

Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio.

"Risparmieremo mezzo miliardo di euro, investiremo quei soldi in infrastrutture, scuole, strade, ospedali – aggiunge -. Chi tifa per la caduta del governo e' perche' ha paura di non essere rieletto. Ha paura di trovarsi un lavoro come tutte le persone normali. Noi questa paura non ce l'abbiamo. A noi della poltrona non ce ne frega nulla. Il MoVimento 5 Stelle lavora per fare cose giuste, non per il consenso. E io ne vado fiero!".

(ITALPRESS).

sat/red

05-Ago-19 13:50

Fonte Italpress