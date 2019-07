DA INTESA SANPAOLO E CONFCOMMERCIO PLAFOND DA 100 MILIONI PER LE PMI

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo e Confcommercio confermano il proprio impegno nell'agevolare l'accesso al credito al mondo delle micro imprese e delle PMI grazie a un plafond di 100 milioni di euro attivo da oggi e dedicato agli associati di Confcommercio e dei Confidi territoriali.

Il portafoglio, con finanziamenti della durata da 18 a 60 mesi e un periodo di preammortamento addizionale fino a 18 mesi, rientra nella piu' ampia gamma di finanziamenti messa a disposizione dalla banca nell'ambito della collaborazione con Confcommercio.

"In una fase economica ancora debole e incerta e' necessario un impegno supplementare per facilitare l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese. Un impegno fatto soprattutto di azioni concrete – afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli -. Ecco perche' e' importante questo portafoglio da 100 milioni di euro dedicato alle aziende associate alla Confcommercio e ai Confidi territoriali grazie al gioco di squadra realizzato con Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. E' attraverso anche queste iniziative che si sostiene lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e si ritrova la via della crescita".

"L'iniziativa di oggi ci consente di mettere a disposizione delle micro imprese e delle PMI un ulteriore strumento di crescita, confermando il nostro impegno a supporto del tessuto imprenditoriale del Paese – spiega Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo -. Nell'attuale scenario economico e' cruciale, oggi piu' che mai, immettere fiducia nelle imprese, sostenerne e stimolarne la capacita' di resilienza e supportarne gli investimenti, facendo leva su tutti gli strumenti a disposizione per offrire le condizioni piu' favorevoli e agevolare il credito, capitalizzando al massimo gli stimoli arrivati dalla Confcommercio".

