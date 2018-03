Costituita la Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana

Obiettivi principali: formazione di qualità e sostegno alla professione

FIRENZE. Tutelare e valorizzare la figura del giornalista, promuovendo ogni iniziativa volta a migliorare la sua formazione, i percorsi di accesso alla professione e il lavoro quotidiano: sono questi i principali obiettivi della nuova Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, che è stata costituita formalmente nella giornata di oggi (9 marzo).

“L’Ordine ha bisogno di dotarsi di uno strumento idoneo alla programmazione di una formazione permanente di qualità, capace cioè di promuovere corsi, convegni e seminari – spiega Carlo Bartoli, presidente di Odg Toscana e della nuova Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana – Inoltre, i continui mutamenti nella professione giornalistica rendono sempre più urgente adottare strumenti adeguati a sostenere nuove iniziative imprenditoriali per i giornalisti: la Fondazione è lo strumento adatto per rispondere a questo tipo di esigenze”.



Compito principale della nuova Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana è quello di promuovere la formazione di qualità e l’aggiornamento professionale dei giornalisti toscani. Per farlo la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di enti terzi e istituzioni, a cominciare dalle Università toscane.



L’impegno nel settore della formazione non riguarderà soltanto il percorso obbligatorio per l’acquisizione di crediti, ma anche la realizzazione di corsi di alta specializzazione: l’obiettivo è migliorare sia le conoscenze di chi accede alla professione del giornalismo sia le competenze dei giornalisti già in attività.



Oltre alla formazione, tra i compiti principali della Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana è previsto anche il sostegno alla professione, sotto vari aspetti: dalla promozione della conoscenza di modalità di accesso a fondi pubblici e misure di agevolazione e incentivo all’imprenditorialità in campo giornalistico all’organizzazione di servizi per i professionisti.



La Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana ha sede presso gli uffici di Odg Toscana, in vicolo de Malaspini, 1 a Firenze.

Il Comitato direttivo è formato da Carlo Bartoli, Silvia Motroni, Luigi Caroppo, Omero Cambi, Paolo Mori, Nicola Novelli e Federica Sali.

Per il collegio dei revisori dei conti sono stati nominati Rita Pelagotti, Paolo Pobega e Fazio Segantini come membri effettivi, Cesare Pepi e Riccardo Cipriani come supplenti.