Coronavirus, Salvini "Se il decreto non cambia non lo votiamo"

ROMA (ITALPRESS) – "Se il decreto" per l'emergenza Coronavirus "arriva in aula con questi soldi e queste lacune, non lo votiamo.

Tre miliardi sono pochi e le misure previste insufficienti. Noi non votiamo una cosa che non serve al Paese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa dopo avere incontrato le categorie produttive.

"Speriamo che l'incontro di stasera con il presidente del Consiglio non sia solo un incontro di forma, non e' il momento della forma – ha aggiunto Salvini -. Si parla di 200 mila posti di lavoro a rischio: e' meglio spendere i soldi adesso piuttosto che spenderli in ammortizzatori sociali dopo. E' chiaro che il ruolo dell'Unione Europea e' rilevante, se da Bruxelles arrivassero dei no andrebbe ripensato tutto quanto, visto che in momenti straordinari si aspettano risposte straordinarie".

03-Mar-20 16:46

