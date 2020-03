Coronavirus, positivo il viceministro Sileri

ROMA (ITALPRESS) – "Alcuni giorni fa ho avuto un contatto con un sospetto positivo. Appena mi sono accorto di avere dei sintomi mi sono isolato ed ho iniziato a lavorare a pieno ritmo da remoto.

Test positivo. Ho seguito da subito tutti i protocolli come indicato dal Ministero della Salute. Mia moglie ed il piccolo stanno ancora bene, e seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti. Io e mia moglie siamo tornati a telefonarci come all'inizio della nostra storia! e ci facciamo forza insieme.

Inoltre ho attenzionato tutti miei collaboratori e le persone con cui sono venuto in contatto, sempre come da protocolli sanitari.

Tutti stanno bene". Cosi' in una nota Pierpaolo Sileri viceministro della Salute che aggiunge: "Riflettevo che in questi mesi da quando e' iniziata questa guerra non ho avuto il tempo di vedere cosa accadeva intorno inclusa la mutevole natura. Vedro' dalla finestra sbocciare il glicine per l'imminente primavera. Il mio impegno non viene assolutamente meno. Ancora una volta voglio ringraziare il Sistema Sanitario Nazionale, medici e infermieri che stanno dando orgoglio al nostro Paese. C'e' una sola possibilita': essere responsabili, coraggiosi e solidali e ce la faremo tutti insieme".

14-Mar-20 13:53

