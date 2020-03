Coronavirus, Di Maio "Dimostriamo di essere un grande popolo"

ROMA (ITALPRESS) – "Vi leggo e comprendo tutte le vostre difficolta'. Questo maledetto virus ha stravolto le nostre giornate, la nostra vita, ma stiamo reagendo e questo e' importante. Stiamo affrontando l'emergenza sanitaria mettendo in campo tutti gli strumenti ordinari e straordinari, recuperandoli anche all'estero. Tanti Paesi ci stanno aiutando inviando in Italia medici, infermieri, mascherine e materiale sanitario". Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che aggiunge: "Poi c'e' l'altra emergenza, quella economica. Non esiste una ricetta perfetta, ma sappiamo che come governo dobbiamo continuare a fare di piu', adottando provvedimenti che aiutino economicamente gli italiani.

Ieri sono stati annunciati 4.3 miliardi di anticipo ai Comuni e stanziati 400 milioni per i piu' bisognosi. Un altro passo avanti.

Stiamo anche lavorando al piano straordinario sull'export per le nostre imprese, perche' vogliamo che l'Italia continui ad esportare in tutto il mondo le sue eccellenze".

"Per domani – aggiunge – la ministra Nunzia Catalfo ha convocato un tavolo con le parti sociali e l'Abi per discutere dell'anticipo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori. In maniera responsabile sento parlare le altre forze politiche di reddito di emergenza. Bene, perche' tutti abbiamo un compito preciso: aiutare chi si trova in difficolta'. Senza se e senza ma.

Non vi lasciamo soli. Vi chiedo di avere fiducia. Dimostriamo di essere un grande popolo".

29-Mar-20 23:45

