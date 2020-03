Coronavirus, Bosch sviluppa test rapido automatizzato

MILANO (ITALPRESS) – Bosch ha messo a punto un nuovo test rapido completamente automatizzato per Covid-19, che puo' aiutare le strutture mediche come studi medici, ospedali, laboratori e centri sanitari a effettuare diagnosi rapide. Il test rapido puo' rilevare un'infezione da coronavirus Sars-CoV-2 in pazienti in meno di due ore e mezza, misurata dal momento in cui il campione viene prelevato, al momento in cui arriva il risultato. Un altro vantaggio del test rapido e' che puo' essere eseguito direttamente nel punto di cura. Cio' elimina la necessita' di trasportare campioni e risparmia tempo prezioso. Questo significa anche che i pazienti ottengono rapidamente certezza sul loro stato di salute, consentendo al contempo di identificare e isolare immediatamente le persone infette. Il test rapido di Bosch e' uno dei primi test di diagnostica molecolare completamente automatizzato al mondo che puo' essere utilizzato direttamente da tutte le istituzioni mediche. Inoltre, consente che un singolo campione sia testato non solo per il Covid-19, ma contemporaneamente anche per altre nove malattie respiratorie, incluse l'influenza A e B.

Il test rapido di Bosch per il COVID-19 e' il risultato della collaborazione tra la consociata Bosch Healthcare Solutions e la societa' di tecnologia medica dell'Irlanda del Nord Randox Laboratories. In vari test di laboratorio con SARS-CoV-2, il test di Bosch ha prodotto risultati con una precisione di oltre il 95%.

Il test rapido soddisfa gli standard di qualita' dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Attraverso un tampone, viene prelevato un campione dal naso o dalla gola del paziente e posto nella cartuccia. Quest'ultima, che contiene gia' tutti i reagenti necessari per il test, viene inserita nel dispositivo Vivalytic per l'analisi, durante la quale il personale medico puo' dedicarsi ad altre attivita' e curare i pazienti. Bosch Vivalytic puo' eseguire fino a dieci test nell'arco di 24 ore.

26-Mar-20 14:00

