Coronavirus, assessore lombardo Mattinzoli positivo

MILANO (ITALPRESS) – L'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli e' risultato positivo al Coronavirus.

Lo riferiscono in una nota il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare Giulio Gallera.

"Come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilita', tutta la Giunta – si legge – si sottoporra' ai test di accertamento. Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona".

"Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di sanita' per i contatti diretti", aggiunge l'assessore Gallera.

(ITALPRESS).

02-Mar-20 10:49

Fonte Italpress