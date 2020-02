Coronavirus, 322 contagiati e 10 vittime in Italia

ROMA (ITALPRESS) – "I contagiati sono 322, le vittime sono 10".

Sono i dati aggiornati alle 18 del 25 febbraio sull'emergenza coronavirus, forniti dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. "Le tre nuove vittime sono in Lombardia", ha aggiunto.

Nel dettaglio i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 240, 43 in Veneto, 26 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, uno in Liguria, uno nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 114, 35 sono in terapia intensiva, mentre 162 si trovano in isolamento domiciliare. Una persona e' guarita, mentre 10 sono decedute.

