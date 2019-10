CONTROLLI DEI NAS, SEQUESTRATE 32 MILA UOVA IN TUTTA ITALIA

ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri del Nas hanno sequestrato in tutta Italia 32 mila uova, 4.600 galline e 30 tonnellate di mangime, per un valore commerciale di 185 mila euro.

Sospesa l'attivita' di 9 aziende di allevamento, lavorazione e logistica.

Tra le criticita' riscontrate, rendono noto i Nas, situazioni di sovraffollamento nella stabulazione degli animali, mangimi in cattivo stato di conservazione, uova vendute come se fossero di qualita' diversa da quella reale, prive di tracciabilita' o con stampigliature fuorvianti, tenute in condizioni e ambienti non idonei, in alcuni casi in strutture abusive. Complessivamente sono state contestate 101 violazioni amministrative e penali, per un ammontare di 130 mila euro. Gli investigatori hanno denunciato 7 operatori del settore, ritenuti responsabili di maltrattamento di animali e frode in commercio.

(ITALPRESS).

28-Ott-19

Fonte Italpress