CONTE "RAFFORZARE CONTRASTO AI REATI AGROALIMENTARI"

BOLOGNA (ITALPRESS) – "Possiamo lavorare ancora di piu' nella lotta contro i reati agroalimentari. Se rafforziamo la disciplina di contrasto ai reati agroalimentari rafforziamo anche il Made in Italy, il prodotto di qualita'. Il progetto Caselli e' molto interessante e mi piace soprattutto nella misura in cui consente una modifica per estendere le maglie del contrasto al caporalato, che puo' sfuggire se non coinvolgiamo anche le attivita' di trasformazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Villaggio Coldiretti a Bologna.

Sul tema dell'ambiente, il presidente del Consiglio ha aggiunto: "Se non adottiamo oggi le contromisure tutto il nostro mondo cambiera'. Voglio Coldiretti alleata del Governo in questo progetto di green new deal. Voglio che lavori con il governo per realizzare un'Italia piu' verde".

"Dobbiamo innovare nell'agricoltura – ha spiegato Conte -, continuare a sostenere progetti di innovazione tecnologica, pratiche sostenibili. La sfida dei cambiamenti climatici ci da' la prospettiva di una metamorfosi del nostro essere sulla Terra.

Dobbiamo cogliere questa sfida. L'agricoltura puo' dare un contributo grande al neo-umanesimo".

(ITALPRESS).

ym/pc/red

28-Set-19 13:51

Fonte Italpress