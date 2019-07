COMMERCIO ESTERO, A GIUGNO EXPORT IN CRESCITA

ROMA (ITALPRESS) – A giugno l'Istat stima per l'intescambio commerciale con i paesi extra Ue, un marcato aumento per le esportazioni (+3,9%) e un lieve calo per le importazioni (-0,5%) rispetto al mese precedente. L'incemento delle esportazioni interessa in misura piu' rilevante i beni di consumo durevoli (+7,2%) e i beni strumentali (+5,7%). L'energia (-1,7%) registra invece una diminuzione. Dal lato dell'import, la contrazione e' piu' intensa per i beni di consumo non durevoli (-3,0%) e i beni di consumo durevoli (-2,4%). A giugno le esportazioni sono in diminuzione su base annua (-2,2%), cosi' come le importazioni che registrano una diminuzione del -4,6%. Il saldo commerciale a giugno e' stimato pari a +3.844 milioni, in aumento rispetto a +3.551 milioni di giugno 2018. A giugno l'export e' in forte diminuzione su base annua verso Svizzera e paesi Opec (-13,5% entrambi), Turchia (-11,7%) e Cina (-4,6%). In aumento le vendite di beni verso Giappone (+27,9%), paesi Asean (+5,4%) e Stati Uniti (+3,8%). Gli acquisti da India (-27,8%), Svizzera (-17,8%) e paesi Opec (-15,4%) registrano decrementi tendenziali molto piu' ampi della media delle importazioni dai paesi extra Ue.

25-Lug-19 10:21

Fonte Italpress