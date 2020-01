COLOSSEO, UFFIZI E POMPEI SUL PODIO DEI MUSEI D'ITALIA

ROMA (ITALPRESS) – La Top 30 dei musei e dei parchi archeologici statali del 2019 regala conferme e novita', con il podio stabilmente occupato dal Colosseo, con oltre 7,5 milioni di visitatori, le Gallerie degli Uffizi, con quasi 4,4 milioni di ingressi, e Pompei, con circa 4 milioni di presenze. Seguono la Galleria dell'Accademia di Firenze e Castel Sant'Angelo, realta' che da molti anni occupano la cima della classifica della Top 30.

Lo rende noto il MiBACT, sottolineando in una nota che tra i primi cinque istituti, in termini assoluti da segnalare la crescita di Pompei che vede aumentare di 160.000 unita' i biglietti staccati nei soli scavi.

"A qualche anno dalla riforma dei musei i risultati straordinari si vedono sempre di piu' grazie al lavoro dei direttori e di tutto il personale. Piu' incassi vogliono dire piu' risorse per tutela e ricerca, servizi museali. Andremo avanti sul percorso dell'innovazione", ha commentato il ministro per i Beni e le Attivita' culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

Il 2019 ha visto anche importanti risultati, come il boom della Galleria Nazionale delle Marche, che con circa 70.000 biglietti in piu' rispetto ai quasi 195.000 visitatori del 2018 segna un +36,8%, sale di sette posizioni e entra al ventiseiesimo posto in TOP 30, dove mancava dal 2012. A seguire una crescita significativa dei musei napoletani, capeggiata dal Museo di Capodimonte, che aumenta del 34,2% i visitatori e con quasi 253.000 ingressi scala quattro posizioni in classifica e entra nella TOP 30.

Significative affermazioni anche per Castel Sant'Elmo, che passa da quasi 225.000 a 267.000 visitatori salendo dal trentesimo al ventisettesimo posto con un +18,7% di ingressi, e per Palazzo Reale, che con una crescita di visitatori dell'11% arriva a oltre 270.000 biglietti staccati che valgono il venticinquesimo posto in classifica, due posizioni in piu' rispetto all'anno scorso.

Bene in termini di crescita anche le Terme di Caracalla a Roma, con un aumento del 10,9% dei visitatori sul 2018, e il Castello di Miramare a Trieste, con un +10,7% di ingressi.

Buon risultato anche per Palazzo Ducale di Mantova, che da 324.000 visitatori passa a oltre 346.000 ingressi, un incremento del 7% su base annua che gli permette di salire di tre posizioni e piazzarsi al diciottesimo posto in classifica.

