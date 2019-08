CGIA RILANCIA L'ALLARME FISCO "PESO OPPRIMENTE"

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2018 gli italiani hanno pagato 33,4 miliardi di euro di tasse in piu' rispetto all'ammontare complessivo medio versato dai cittadini dell'Unione Europea. Si tratta di un differenziale che "pesa" quasi 2 punti di Pil. In termini pro capite, invece, abbiamo corrisposto al fisco 552 euro in piu' rispetto alla media dei cittadini europei. A dirlo e' l'Ufficio studi della CGIA che ha comparato la pressione fiscale dei 28 Paesi dell'UE e, successivamente, ha calcolato il gap esistente tra l'Italia e ciascun Paese appartenente all'Unione.

"Con un peso fiscale opprimente e una platea di servizi erogati dall'Amministrazione pubblica che negli ultimi anni e' diminuita sia in termini di qualita' che di quantita', la domanda interna e gli investimenti hanno subito una caduta verticale. Inoltre, e' diventato sempre piu' difficile fare impresa, creare nuovi posti di lavoro e redistribuire la ricchezza. Alle piccole e piccolissime imprese, altresi', l'effetto combinato tra il calo dei consumi delle famiglie e la contrazione dei prestiti bancari ha provocato molti squilibri finanziari, costringendo tantissimi lavoratori autonomi a chiudere l'attivita' e a cambiare mestiere", spiega il segretario della CGIA, Renato Mason.

(ITALPRESS).

sat/com

03-Ago-19 16:05

Fonte Italpress