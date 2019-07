CASELLATI "SUI CONTI PUBBLICI SERVE ANCORA PRUDENZA"

ROMA (ITALPRESS) – "Sul piano economico generale non mancano, a livello internazionale, segnali positivi che possono far ben sperare per il prossimo futuro. Permangono pero' elementi di oggettiva incertezza, sia sul piano economico che su quello finanziario, rispetto ai quali e' giusto e doveroso mantenere una linea di prudenza". Lo ha detto il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel suo intervento alla Cerimonia del Ventaglio.

"Se le ultime rilevazioni nazionali ci dicono che l'andamento del mercato del lavoro e' stato particolarmente positivo – mi riferisco all'andamento dei contratti a tempo indeterminato – e' altrettanto vero che le dinamiche della crescita ci vedono ancora in forte ritardo – ha aggiunto -. La necessita' di un'azione di rilancio dei fattori produttivi andra' quindi ancora accompagnata ad una gestione dei conti che consenta una fase espansiva senza mettere in discussione gli impegni presi".

(ITALPRESS).

24-Lug-19 12:17

Fonte Italpress