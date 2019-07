CARABINIERE UCCISO A COLTELLATE A ROMA

ROMA (ITALPRESS) – Un carabiniere e' morto dopo essere stato aggredito a coltellate durante un intervento la notte scorsa a Roma. Si tratta del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, accoltellato da un uomo, probabilmente un cittadino africano, come rendono noto i militari dell'Arma. Il carabiniere, con altri colleghi che stavano svolgendo le indagini, si era appostato per fermare due persone ritenute responsabili di un furto e conseguente tentativo di estorsione, quando una delle due ha estratto un coltello e ha ferito piu' volte il vicebrigadiere.

Inutili i soccorsi presso l'ospedale Santo Spirito, dove il militare e' poi morto.

"Caccia all'uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un Carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che paghera' fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finche' campa", dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, mentre la titolare della Difesa, Elisabetta Trenta, afferma: "Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del vice brigadiere Mario Cerciello Rega e all'Arma dei Carabinieri e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto".

26-Lug-19 09:28

