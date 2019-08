CANCELO SALUTA LA JUVENTUS, TIFOSI CON DYBALA

TORINO (ITALPRESS) – Dopo una domenica di riposo, la Juventus di Maurizio Sarri e' tornata al lavoro per proseguire l'avvicinamento all'inizio della nuova stagione. Ma a tenere banco in queste afose giornate di agosto in casa dei campioni d'Italia sono gli intrecci di mercato. Le ultime del giorno danno in dirittura d'arrivo il passaggio di Joao Cancelo al Manchester City: il portoghese dovrebbe lasciare Torino in cambio del brasiliano Danilo e di un conguaglio di 30 milioni di euro. Danilo, che prima di accasarsi nel 2017 al City aveva gia' vestito in Europa le maglie di Porto e Real Madrid, percepirebbe un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione. Sembra invece essersi definitivamente stoppata la trattativa con il belga Romelu Lukaku: uscito dai programmi del Manchester United, l'attaccante si sta allenando con la formazione Under 18 dell'Anderlecht e a far saltare l'affare e' stato il mancato accordo tra lo stesso United e Paulo Dybala. L'argentino, finito sulla lista dei possibili partenti, vuole rimanere a Torino anche se con il club sembra essersi creata una frattura difficile da rimarginare. Dalla parte di Dybala e' schierata ancora una volta la tifoseria che dopo aver chiesto la conferma di Higuain, ora chiede a gran voce di tenere anche il numero 10. Oggi erano tanti i sostenitori bianconeri all'esterno del J Medical che con il passare delle ore sono aumentati di numero e hanno fatto sentire un fortissimo affetto al giocatore. Un segno visibile di come Dybala sia molto amato dalla gente. Visite mediche anche per il brasiliano Alex Sandro, pure lui reduce dalla Copa America.

