BOCCIA "IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE VA COLLEGATO AI GRANDI CONTRATTI"

ROMA (ITALPRESS) – "Secondo noi il taglio del cuneo va collegato ai grandi contratti di riferimento, si puo' fare ed eviterebbe il dumping contrattuale, oltre a dare un parametro oggettivo di rifornimento". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, entrando al tavolo convocato dal governo con le parti sociali a Palazzo Chigi. "Non e' una questione se poco o meno, la mia e' una battuta – ha aggiunto -. Il problema e' il come: l'abbiamo detto da tempo che occorre collegarlo a parametri oggettivi per evitare un precedente: che il governo possa determinare un salario minimo rendendolo una variabile indipendente dall'economia".

25-Lug-19

