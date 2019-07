BARILLA SARÀ MAIN SPONSOR DELLA NAZIONALE DI BASKET AI MONDIALI

PARMA (ITALPRESS) – A poco piu' di un mese dall'inizio dei Mondiali di basket 2019 in Cina e dalle sfide con Serbia, Angola e Filippine, prende il via con il raduno di Milano l'avventura della Nazionale italiana. Fara' parte della spedizione cinese anche un altro simbolo di italianita': Barilla, main sponsor dell'Italbasket maschile, femminile e giovanile, che anche in questa occasione vestira' i campioni agli ordini del ct Meo Sacchetti con il suo logo sulla maglia azzurra. Ad accompagnare la nazionale di basket in Cina ci sara' anche Marcello Zaccaria, Corporate Chef di Academia Barilla, che organizzera' al meglio il menu' degli atleti: "Vogliamo rendere i nostri atleti felici anche a tavola realizzando piatti gustosi, equilibrati e bilanciati tra pasta (una porzione da 100-110 grammi) e condimento, rappresentato in particolare da pomodoro e verdure. La pasta e' perfetta per l'alimentazione dei cestisti sia prima della competizione – essendo un'importante fonte di energia – che dopo per recuperare dopo uno sforzo intenso". E Danilo Gallinari, per esempio, ha gia' le idee molto chiare su cosa chiedere allo chef Zaccaria: "Gnocchetti sardi al gorgonzola, il mio preferito".

23-Lug-19 16:59

Fonte Italpress