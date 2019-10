ANCELOTTI "CLIMA SERENO, NAPOLI LOTTERÀ PER SCUDETTO E CHAMPIONS"

NAPOLI (ITALPRESS) – "Dobbiamo tornare a fare punti importanti. E' necessario essere piu' concreti sotto porta". Cosi' il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida casalinga di campionato con il Verona. "Il clima e' molto sereno, si puo' fare meglio ma ci prendiamo tutto quello che c'e' stato in questo avvio di stagione – spiega il mister degli azzurri in conferenza stampa – La squadra e' consapevole dell'importanza e della difficolta' della partita di domani. Il Verona ha un'ottima solidita' difensiva, e' importante essere pronti e concentrati". Sulle ambizioni del suo Napoli la certezza e' una: "La voglia di lottare per il primo posto e la Champions ci sara' fino alla fine". De Laurentiis lo vorrebbe con se' per 10 anni. "Ho sempre detto che mi trovo bene a Napoli, ma oggi la priorita' non e' parlare del mio rinnovo, ma della situazione della squadra e del ciclo che dobbiamo affrontare – le parole dell'ex allenatore di Juve, Milan e Real Madrid dopo le dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis – Non mi va di commentare le parole del presidente, ma sono dichiarazioni venuti dal cuore, magari anche un po' forti per alcuni giocatori, ma col cuore". "Insigne ha fatto un ottimo avvio di stagione, disputando gare di gran livello – prosegue Ancelotti – Per noi Lorenzo e' un giocatore di fondamentale importanza quando e' allegro e felice. Per me il discorso e' chiuso".

18-Ott-19 15:03

