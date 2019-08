AMADEUS CONDUTTORE E DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL DI SANREMO

ROMA (ITALPRESS) – Sara' Amadeus il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, edizione che celebrera' i 70 anni del festival. "Un Festival di Sanremo – si legge in una nota della Rai – all'insegna della coralita' e della celebrazione, un Festival con sorprese, un Festival nel segno della storia della Rai che vedra' impegnata l'intera l'Azienda. Sara' questo Sanremo 70, un ambizioso evento multipiattaforma ideato e costruito dalla Rai che culminera' con le 5 serate al Teatro Ariston e che partira' da un'edizione di Sanremo Giovani che avra' un'apertura ancora maggiore alle nuove tendenze grazie anche alle sollecitazioni emerse dalla filiera musicale nel Tavolo di lavoro tenutosi martedi' scorso in Rai, e proseguira' con una serie di altri appuntamenti durante il 2020. Padrone di casa di SANREMO 70 sara' Amadeus, volto Rai, esperto di musica, storico dj, che sara' anche Direttore Artistico dell'edizione. Assieme a lui, nel corso delle 5 serate, volti che hanno costruito la storia del Festival, per un racconto che si intreccera' con quello di compagni di viaggio di Amadeus, sorprese e un DopoFestival che sara' costruito all'insegna dell'innovazione".

02-Ago-19 18:43

