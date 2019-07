AL VIA PROTOCOLLO D'INTESA INPS-GUARDIA DI FINANZA

ROMA (ITALPRESS) – Il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, e il presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Pasquale Tridico, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa che da' vita, a partire dall'1 settembre prossimo, al "Polo nazionale della Guardia di Finanza" dedicato al Corpo per l'erogazione delle pensioni, del trattamento di fine servizio e dei prestiti.

La Direzione Regionale Lazio dell'Inps, cui fara' capo il "Polo", sovrintende quindi alla gestione delle attivita' di sistemazione dei cassetti pensionistici del personale e alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza, con il pagamento della prima mensilita' di pensione. Si occupera', inoltre, delle domande di riscatto, computo e ricongiunzione, delle indennita' di buonuscita, della definizione dei riscatti ai fini del TFS e delle richieste di erogazione dei piccoli prestiti e prestiti pluriennali.

Saranno concentrati, in definitiva, presso la nuova struttura, i processi di lavoro gestiti dall'Inps, ossia tutte quelle procedure attualmente svolte dalle Direzioni Provinciali e dalle Filiali Metropolitane dislocate sull'intero territorio nazionale. Il Polo subentra nella gestione degli assicurati appartenenti alla GDF che alla data del 1° settembre non risulteranno aver presentato all'Inps domanda di prestazione pensionistica.

29-Lug-19 18:10

