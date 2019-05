Aeci, Aiace, Codici e Konsumer lanciano la Federazione Consumatori Italiana

EOMA. Importante novità nel mondo consumatori. Le associazioni Aeci, Aiace, Codici e Konsumer hanno firmato un protocollo per la costituzione della Federazione Consumatori Italiana.

“I cambiamenti avvenuti a livello politico-istituzionale, economico e finanziario – spiega il Presidente di Aeci Ivan Marinelli – hanno reso il consumatore ancora più debole. C’è bisogno di rafforzare e ampliare i suoi diritti. Pensiamo solo ai servizi pubblici. I costi aumentano, le esigenze degli utenti cambiano ed è sempre più diffusa la percezione che non tutto funzioni in maniera corretta, anzi. Sono sempre di più i disagi, i disservizi che deve affrontare il consumatore. Da qui nasce l’idea di creare un nuovo soggetto in grado di tutelare i cittadini con nuovi strumenti ed un grande lavoro di squadra”.

La Federazione Consumatori Italiana si inserisce in un contesto difficile. La società sta subendo dei mutamenti accompagnati sempre più spesso dal segno negativo. Una realtà che cambia e che per questo ha bisogno di un approccio diverso per capire meglio ed assistere in maniera più efficace i consumatori.

“Il cambiamento profondo negli stili e nelle condizioni di vita – sottolinea il Presidente di Aiace Giuseppe Spartà – ha portato ad una società completamente diversa da quelle in cui i sistemi di welfare erano stati originariamente progettati. I costi aumentano, le esigenze cambiano, ma più che di servizi, spesso ci ritroviamo a dover parlare di disservizi. Di fronte a tutto questo, la richiesta di rappresentare adeguatamente il cittadino e di dare risposte concrete ai suoi bisogni crescenti impone di dare vita ad una collaborazione finalizzata a promuovere modelli organizzativi nuovi, economicamente efficienti ed in grado di dare risposte efficaci”.

Una collaborazione, quella tra Aeci, Aiace, Codici e Konsumer, che con la Federazione Consumatori Italiana segna un altro passo avanti nel panorama delle associazioni dei consumatori.

“La nascita della Fci – dichiara il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli – rappresenta lo sviluppo del percorso intrapreso con la costituzione delle Reti Locali. È un’ulteriore tappa di questa crescita. Attraverso la Federazione Consumatori Italiana saranno promosse azioni unitarie volte a tutelare i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti, condividendo sportelli territoriali, progetti e programmi”.

Nuova, innovativa e libera. Sono alcune delle caratteristiche della Federazione Consumatori Italiana.

“Riteniamo necessario – afferma il Presidente di Konsumer Fabrizio Premuti – far riconoscere al movimento consumerista il ruolo di corpo intermedio che ha, in piena indipendenza da soggetti terzi. Va riconosciuto ai Cittadini Consumatori pieno ruolo nella partecipazione politica, economica e sociale del Paese. La nascita della Fci rappresenta un nuovo, importante strumento di tutela che supera gli egoismi di bandiera e che mutua forza ed esperienze”.