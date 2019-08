A BRNO TRIONFA MARQUEZ DAVANTI A DOVIZIOSO, ROSSI SESTO

BRNO (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Marc Marquez ha vinto il Gp della Repubblica Ceca, decima tappa (su 19) del Mondiale MotoGp.

In una gara ridotta a 20 giri (dai 23 previsti inizialmente) causa pioggia primo dello start, il leader del Mondiale, scattato dalla pole, taglia per primo il traguardo a Brno davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso e di Jack Miller. Quarto Alex Rins su Suzuki, poi Cal Crutchlow, mentre chiude in sesta posizione Valentino Rossi su Yamaha. Ottavo Danilo Petrucci. Marquez allunga in classifica generale: sono 63 i punti di vantaggio del fuoriclasse della Honda su Dovizioso.

Se Marc domina in MotoGp, va veloce anche il fratello Alex in Moto2: Lo spagnolo, leader del Mondiale e scattato dalla pole, si e' aggiudicato senza particolari difficolta' la gara di Brno davanti a due rookie italiani: Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini. Quarto Jorge Navarro, poi Luca Marini. Settimo Nicolo' Bulega.

Trionfo iberico anche in Moto3, dove Aron Canet – con un giro finale di altissimo livello, precede Lorenzo Dallaporta, scavalcando l'italiano anche al comando della classifica generale.

Terza piazza per Tony Arbolino, scattato dalla pole e a lungo al comando. Quarto Jaume Masia che precede Niccolo' Antonelli. Nella top ten anche Andrea Migno e Romano Fenati, rispettivamente settimo e ottavo.

