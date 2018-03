“IO VOGLIO VIVERE”: testi ‘emotivi’ degli studenti contro il femminicidio

Il volume verrà presentato l’8 marzo all’Istituto Superiore Bandini di Siena

SIENA. Giovedì 8 marzo alle ore 11, presso l’Istituto Superiore Sallustio Bandini di Siena, verrà presentata la pubblicazione “IO VOGLIO VIVERE” – Testi ‘emotivi’ contro il femminicidio. Parole, riflessioni, creatività e sentimenti contro la violenza.

Il volume è stato realizzato a seguito dell’importante progetto sul tema che il Coordinamento donne della Lega SPI CGIL di Siena, il Centro Culturale delle donne Mara Meoni e l’Associazione “Donne di carta” hanno svolto con insegnanti, studentesse e studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Siena.

“Le pagine scritte dai ragazzi e dalle ragazze – spiegano le organizzatrici – sono il segno di un cambiamento. Raccontano di un pensiero in movimento, significano relazioni autentiche e circolari in cui parità vuol dire libertà di essere diversi. Raccontano di una comunicazione resa possibile dalla sinergia, dalla collaborazione fra diverse realtà, Scuola, Sindacato, Associazioni, accomunate dallo stesso senso di responsabilità nei confronti del mondo. Da Asimov ad Apollinaire, da John Lennon a Gandhi, da Goethe a Vasco Rossi: gli studenti ci accompagnano in un viaggio che offre speranza per il futuro”.

Saranno proprio gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico Galileo Galilei a presentare il libro agli studenti e alle studentesse dell’Istituto Superiore Sallustio Bandini.

La partecipazione è a inviti.