SIENA. Sono passati due mesi dall’inizio, ma Vivi Fortezza 2019 non si ferma. Proseguirà anche ad agosto la programmazione di eventi per rivalorizzare la Fortezza Medicea di Siena. Giugno e luglio sono stati ricchi di appuntamenti di ogni genere e per ogni pubblico, dai concerti ai laboratori creativi per bambini. Anche ad agosto sarà possibile trovare eventi adatti sia a chi vuole stimolare il corpo e a chi la mente.

VIVI FORTEZZA 2019 – IL PROGRAMMA DI AGOSTO

Giovedì 1

8.30/16.30 – Corsi estivi di fumetto

9.30/10.30 – Yoga

17/19 – Corsi di disegno e acquerello

19/20 – Yoga

19/21.30 – Aperitivo

19/23 – Braceria alla pizzeria

21.45 – Cinema in Fortezza: Il primo re di Matteo Rovere

Venerdì 2

8.30/16.30 – Corsi estivi di fumetto

9.30/10.30 – Pilates (Bastioni)

17/19 – Corsi di disegno e acquerello

18.30/19.30 – Pilates (Bastioni)

19/21.30 – Aperitivo e dj set con Betti

19/23 – Braceria alla pizzeria

21.45 – Cinema in Fortezza: Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità di Julian Schnabel

Sabato 3

9.30/10.30 – Pilates (Bastioni)

19/21.30 – Aperitivo e musica con I Diavoli Blu

21.45 – Cinema in Fortezza: Domani è un altro giorno di Simone Spada

Domenica 4

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: A star is born di Bradley Cooper

Lunedì 5

8.30/16.30 – Corsi estivi di fumetto

9.30/10.30 – Pilates (Bastioni)

17/19 – Corsi di disegno e acquerello

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Nureyev – The White Crow di Ralph Fiennes

Martedì 6

8.30/16.30 – Corsi estivi di fumetto

17/19 – Corsi di disegno e acquerello

19/20 – Pilates (Bastioni)

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Croce e delizia di Simone Godano

Mercoledì 7

8.30/16.30 – Corsi estivi di fumetto

9.30/10.30 – Pilates (Bastioni)

17/19 – Corsi di disegno e acquerello

19/22 – Aperitivo e ballo con Swing Mood

22/00 – Musica live con Jim Sonweed

Giovedì 8

8.30/16.30 – Corsi estivi di fumetto

9.30/10.30 – Yoga

17/19 – Corsi di disegno e acquerello

19/20 – Yoga

19/22 – Aperitivo e raduno con le Lambrette degli Hot Wheels

22/00 – Musica live con i Superpila

Venerdì 9

8.30/16.30 – Corsi estivi di fumetto

9.30/10.30 – Pilates (Bastioni)

17/19 – Corsi di disegno e acquerello

18.30/19.30 – Pilates (Bastioni)

19/22 – Aperitivo

22/00 – Musica live con i BCube

Sabato 10

9.30/10.30 – Pilates (Bastioni)

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Bohemian Rhapsody di Bryan Singer

Domenica 11

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Spider-Man: Far from home di Jon Watts

Lunedì 12

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Il traditore di Marco Bellocchio

Martedì 13

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: L’amour flou – Come separarsi e restare amici di Romane Bohringer e Philippe Rebbot

Mercoledì 14

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Aladdin di Guy Ritchie

Giovedì 15

19/21.30 – Aperitivo

Venerdì 16

19/21.30 – Aperitivo

Sabato 17

19/21.30 – Aperitivo e dj set con Betti

21.45 – Cinema in Fortezza: Dolor y gloria di Pedro Almodóvar

Domenica 18

19/21.30 – Aperitivo e dj set con Alessandro Serra

21.45 – Cinema in Fortezza: Serenity – L’isola dell’inganno di Steven Knight

Lunedì 19

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti

Martedì 20

19/20 – Pilates (Bastioni)

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Green Book di Peter Farrelly

Mercoledì 21

9.30/10.30 – Pilates (Bastioni)

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Edison – L’uomo che illuminò il Mondo di Alfonso Gomez-Rejon

Giovedì 22

9.30/10.30 – Yoga

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Colette di Wash Westmoreland

Venerdì 23

9.30/10.30 – Pilates (Bastioni)

18.30/19.30 – Pilates (Bastioni)

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani

Sabato 24

9.30/10.30 – Pilates (Bastioni)

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Bohemian Rhapsody di Bryan Singer

Domenica 25

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno

Lunedì 26

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Vice – L’uomo nell’ombra di Adam McKay

Martedì 27

19/20 – Pilates (Bastioni)

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Rocketman di Dexter Fletcher

Mercoledì 28

9.30/10.30 – Pilates (Bastioni)

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Dolor y gloria di Pedro Almodóvar

Giovedì 29

9.30/10.30 – Yoga

19/20 – Crossfit

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi

Venerdì 30

9.30/10.30 – Pilates (Bastioni)

18.30/20 – Giornata Decathlon con Alice Bruttini

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: Il traditore di Marco Bellocchio

Sabato 31

9.30/10.30 – Pilates (Bastioni)

19/21.30 – Aperitivo

21.45 – Cinema in Fortezza: 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi

Vivi Fortezza 2019, che si svolge dal 4 giugno al 30 settembre, è un modo per valorizzare l’area della Fortezza Medica di Siena nel suo complesso. Oltre che nello spazio principale del piazzale interno, tanti appuntamenti prendono vita sotto il loggiato, sui viali e sul bastione San Domenico. L’obiettivo, indicato dall’assessorato al turismo del Comune di Siena, è quello di far diventare la Fortezza Medicea un polo di svago e di relax per i fruitori di tutte le età. Il programma è realizzato dall’associazione Propositivo (Pro +) in collaborazione con tante realtà del panorama culturale, musicale e sportivo sia nazionale che del territorio.

Le rassegne principali della manifestazione sono sei: musica, arte&cultura, sport&wellness, food&fiere, bambini e cinema.

Vivi Fortezza 2019 propone al pubblico punti di somministrazione bevande e di ristoro nel piazzale e sul bastione San Domenico, dove è possibile, in orari serali, bere un aperitivo in compagnia.

I PARTNER DI VIVI FORTEZZA 2019

Nuovo Cinema Pendola, Siena Jazz, Accademia Musicale Chigiana, Università degli Studi di Siena, Siena International Photo Award, la rivista Internazionale, Decathlon, Radio Siena TV, Pianigiani Rottami, Extempora, Mondadori Siena, Accademia del Fumetto.

INFO

Pagina Facebook: Vivi Fortezza 2019

Twitter: Vivi Fortezza (@ViviFortezza)

Instagram: Vivi Fortezza

Sito web: www.vivifortezza.it