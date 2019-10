Vescovado di Murlo: Tutto pronto per la 31° edizione della Festa d’Ottobre

L’iniziativa organizzata dall’ASD Vescovado in collaborazione con l’associazione Arci di Vescovado inizierà venerdì 18 ottobre e proseguirà fino a domenica 20 ottobre

VESCOVADO DI MURLO. A Vescovado di Murlo, il prossimo fine settimana, torna l’attesa Festa d’Ottobre-Il Tordo e la Cuccagna; evento ormai storico della cittadina arrivato alla 31° edizione. L’iniziativa organizzata dall’ASD Vescovado in collaborazione con l’associazione Arci di Vescovado inizierà venerdì 18 ottobre e proseguirà fino a domenica 20 ottobre compresa. Tante le iniziative che caratterizzeranno la Festa d’Ottobre 2019 con il cuore della manifestazione che avverrà nei locali e nei giardini esterni della Casa del Popolo di Vescovado di Murlo, fra via Aldo Moro e Via Roma. Tra le varie attività venerdì 18 ottobre (ore 20.30 Casa del Popolo di Vescovado) si svolgerà l’attesissima serata “Quinto Quarto” ovvero una cena caratterizzata dalla riscoperta culinaria delle frattaglie e non solo. Sabato 19 ottobre il programma della giornata inizierà alle ore 10.00 con i laboratori creativi per bambini a cura del Gruppo Caleidoscopio. Alle ore 12.30 si svolgerà il pranzo in collaborazione con la Consulta degli Anziani del Comune di Murlo. Nel pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 17.00) i protagonisti saranno i bambini che avranno la possibilità di conoscere gli alpaca e vedere una esibizione di Agility Dog. Alle ore 17.30 si svolgerà la presentazione del libro L’avventura etrusca presso la Sala Polivalente del Comune di Murlo e alle ore 18.30 la Filarmonica G. Puccini di Monteroni d’Arbia svolgerà un’esibizione musicale. La Cena inizierà invece alle ore 19.30 con l’apertura degli stand gastronomici caratterizzati da specialità locali e alle ore 21.30 si svolgerà la Sfilata di moda Oktober Fashion Show a cura della Pro Loco di Murlo e infine dalle ore 22.30 fino a tarda notte la festa si animerà con il DJSet Combriccola del Disco. Domenica 20 ottobre, ultima giornata di festa, sarà caratterizzata dal “Fierone e mercatino hobbistico per le vie del paese”. Dalle ore 9.00 alle ore 21.00 sarà possibile ammirare la mostra fotografica “Murlo as it was – Murlo com’era” presso la Sala Polivalente. Durante la mattina sarà possibile scegliere tra un raduno di auto d’epoca e l’ottava edizione dell’escursione in MTB “Le discese ardite e le risalite…poi un gran salto e giù il deserto” dove è previsto anche il servizio docce presso gli impianti sportivi di Vescovado. Nel pomeriggio, alle ore 16.00 si svolgerà, invece, un flash mob organizzato dai giovani volontari della Pubblica Assistenza Val D’Arbia e dalle ore 16.30 alle ore 17.30 spazio al divertimento per bimbi con lo spettacolo di giocoleria e il teatro in lingua inglese. Alle ore 21.00 la 31° edizione della Festa d’Ottobre sarà affidata alla Compagnia Teatrale Oggi a 8 che interpreterà “Le meravigliose avventure di Robin Hood”

Il programma completo e dettagliato è consultabile nella pagina Facebook del Comune di Murlo e nella Pagina Facebook Festa d’ottobre – Il Tordo e la Cuccagna