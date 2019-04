Treno Natura: di nuovo in partenza per celebrare la Primavera

La linea dei treni storici più vecchia d’Italia riprende a veder sbuffare il treno a vapore fra i nostri calanchi, campi, boschi, vigne e biancane

SIENA. Nonostante la sua veneranda età, sembra non essere mai stato più in forma di adesso. E’ lui, è il Treno Natura di Siena che si prepara immancabilmente ai blocchi di partenza. La linea dei treni storici più vecchia d’Italia riprende a veder sbuffare il treno a vapore fra i nostri calanchi, campi, boschi, vigne e biancane. Continua a dare ai nostri bimbi la possibilità di una full immersion nei tempi che furono e a noi tutti la possibilità di visitare borghi, godere di paesaggi e monumenti altrimenti difficilmente accessibili, godere delle davvero grandi eccellenze enogastronomiche della provincia di Siena. Il Treno Natura di Primavera è dunque in procinto di partire. Si tratta in tutto di ben quindici date che denotano un’ampissima possibilità di scelta. La prima è imminente, da Siena a Buonconvento, in concomitanza della fiera regionale antiquaria del 22 aprile: “Cose del passato”, un’occasione che non si esagera a definire già imperdibile. Dopo aver attraversato il meglio delle Crete Senesi e l’incanto della Val d’Arbia, lo sbuffo si fermerà a riprendere un attimo il fiato davanti alla cinta muraria della regina della Francigena, la splendida Buonconvento, uno dei borghi più belli d’Italia in cui poter riscoprire il passato passeggiando fra le bancarelle. E, dopo il Treno Natura di Primavera, il programma riprenderà dopo una pausa con il Treno Natura di Autunno con un’ultima corsa prevista invece il giorno dell’Immacolata, quando col treno a vapore ci si potrà recare da Grosseto a Siena col “pretesto” del Mercato del Campo in cui gustare i sapori di ieri e oggi. Ma per scoprire di più basta consultare il sito del treno natura: www.trenonatura.terresiena.it. Per le prenotazioni invece l’indirizzo di posta elettronica è: booking@visionedelmondo.com mentre i recapiti telefonici sono: 0577\48003 oppure: 338\8992577.