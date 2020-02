Tra Siena e Firenze nel fine settimana del Centro Guide Siena

SIENA. Segnaliamo il doppio appuntamento di questo fine settimana organizzato dal Centro Guide Siena.

Sabato 8 febbraio ore 15:00* oppure 16:45*

Palazzo Pitti: la gran corte dei Medici Trasferta a Firenze, oltrarno, per visitare le magnifiche collezioni medicee ospitate nel più grande palazzo fiorentino, dimora medicea, asburgica e sabauda quindi patrimonio pubblico. Ci concentreremo sulla Galleria Palatina e gli appartamenti reali. Appuntamento in piazza de’Pitti, davanti alla biglietteria *( richiediamo la prenotazione telefonica, turno ore 15.00 completo e posti limitati per le ore 16.45)

Domenica 9 febbraio ore 15

Raffaello a Siena

Nel cinquecentenario della scomparsa del primo pittore del Rinascimento italiano, ricordiamo il suo giovanile quanto incisivo passaggio a Siena a fianco del Pinturicchio, con una rilettura degli affreschi della Libreria Piccolomini e riferimenti ad altre opere.

Appuntamento in piazza Duomo, davanti alla biglietteria.