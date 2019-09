Torrita Biodiversità – Festa dell’ Agri Cultura: al via la manifestazione

Appuntamento il 21 e il 22 settembre all’interno del Parco di Via Grosseto a Torrita di Siena. Un'area di 12.000 mq ospita specie animali e vegetali, convegni, incontri e degustazioni

TORRITA DI SIENA. Sabato 21 e domenica 22 settembre a Torrita di Siena si svolge la prima edizione di Torrita Biodiversità – Festa dell’Agri Cultura, una manifestazione incentrata sull’importanza della biodiversità, ideata per promuovere i valori di uno stile di vita sostenibile e sensibilizzare alla salvaguardia della varietà delle specie animali e vegetali, a cui si legano le attività di allevamento e agricoltura locali.

Negli stessi giorni della tradizionale Fiera al Piano, mostre, convegni e iniziative a tema compongono un calendario di appuntamenti che troverà spazio all’interno del Parco di Via Grosseto, accessibile dalle ore 8.30 alle 20. L’area, di 12.000 mq, è pronta ad accogliere un’esposizione di animali, frutti e colture antiche, un museo delle attrezzature contadine, una sezione espositiva di macchinari agricoli, una zona di promozione dei prodotti a filiera corta e un’ala riservata ai convegni che nel corso del fine settimana affronteranno da diversi punti di vista il tema della biodiversità.

La manifestazione si apre sabato mattina alle ore 9, con l’inaugurazione della 1ª Esposizione nazionale di Cinta Senese e delle razze suine nere. Segue, alle ore 10 alla Casa della Cultura, in via A. Grandi, il convegno “Le razze suine nere italiane: un patrimonio di biodiversità per valorizzare i territori e le pratiche di allevamento sostenibili”, a cura dell’Associazione Nazionale Allevatori Suini, con studiosi e allevatori di razze autoctone italiane. Alle ore 13 è dedicato alla carne di Cinta Senese, con un menù a base proprio di questo alimento, il pranzo servito nello stand ristorante all’interno del parco (su prenotazione, entro mercoledì 18, 0577.688222 – 339.7728464). Nel pomeriggio l’area convegni accoglie due iniziative: alle ore 16 l’approfondimento “Le erbe spontanee, una ricchezza da riconoscere”, con l’intervento dell’esperta Caterina Cardia, e alle ore 17 l’incontro con l’Associazione Apicoltori delle Province Toscane sul tema “Apicoltura e Biodiversità: concetti a confronto”.

Domenica 22 settembre, alle ore 8.30, la Pro Loco di Torrita propone la “Passeggiata a 6 Zampe”, un itinerario ad anello di circa 5 km da percorrere in compagnia del proprio cane per le località Stradella, Pantanelli e Confino. Presso l’area convegni, alle ore 10 è previsto l’incontro con i rappresentanti dell’Azienda Agricola Passerini per trattare l’argomento “Popolazioni evolutive di grano tenero: biodiversità e bellezza”, mentre alle ore 10.45 è in programma il contributo dell’Azienda Agricola Saragiolo su “Bioagricoltura del passato per il futuro”. Alle ore 11.30, la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese presenta il progetto Valdichiana Eating, nel corso del convegno dal titolo “Il futuro del turismo enogastronomico sono i produttori locali”. Segue, alle ore 17, “Aglione della Valdichiana, un modello di sviluppo locale”, un incontro a cura dell’Associazione dell’Aglione della Valdichiana, mentre alle 18 la conclusione è affidata all’intervento del Consorzio di tutela dell’Agnello IGP del Centro Italia su “Le carni di agnello, proprietà e aspetti salutistici”.

In occasione della manifestazione, la Casa della Cultura ospita il percorso museale “Antica Cultura Contadina”, che sarà inaugurato giovedì 19 alle 18, rimarrà aperto dalle 10 alle 18 nei giorni della manifestazione e sarà visitabile su prenotazione fino a giovedì 26. (Info e prenotazioni 339 4910091).

L’evento è organizzato dal Comune di Torrita di Siena con il patrocinio di MiPAAFT, Regione Toscana, Provincia di Siena, Unione dei Comuni della Valdichiana Senese.