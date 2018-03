Tornano gli StARTers – Assaggi d’arte ad ingresso libero

Il cartellone di incontri con esponenti della cultura contemporanea italiana e internazionale, proposti dal Siena Art Institute, avranno inizio domani, 6 marzo

SIENA. L’incontro sarà dedicato all’artista e designer italiano Edoardo Malagigi, che parlerà delle Arti come dispositivi per esplorare e interrogare la realtà in tutte le sue sfaccettature: Arte/Ambiente, Arte/Solidarietà, Arte/Terapia, Arte/Pedagogia, Arte/Rifiuti, Arte/Design, Arte/Didattica. L’evento è a ingresso libero e si concluderà con un aperitivo.

Sin dagli anni ‘70 Edoardo Malagigi promuove progetti di arte e design legati ad ambiente, didattica, sociale: come il pesce di 8 metri chiamato Schillellè e realizzato interamente in tetrapak riciclato o come Libertà di Matita, ideato come reazione alla strage di Charlie Hebdo del 2015. Le opere di Malagigi sono state esposte in spazi pubblici e privati di tutto il mondo, dall’Abaco Space Contemporary Art di Berlino, alla Biennale di Venezia, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara, Naha Museum, Skzè Gallery e Centro Pecci di Prato. I suoi lavori sono stati pubblicati su Domus, Casabella, Modo, Architettura, Quaderni Montessori, Interni, L’Educatore.

Appuntamento dunque con Edoardo Malagigi per martedì 6 Marzo alle 18.00 al Siena Art Institute, in Via Tommaso Pendola 37. L’evento, a ingresso libero, si concluderà con un aperitivo.

INCONTRO IN ITALIANO CON RIASSUNTO IN INGLESE

INGRESSO LIBERO