Strade bianche: le iniziative già pensate possono essere riprogrammate

Tutto il programma di iniziative collaterali che Confcommercio e Confesercenti avevano preparato insieme alle strutture potrà essere ripreso

SENA. In conseguenze delle disposizioni contenute nel DPCM 4 marzo 2020, RCS Sport – organizzatore dell’evento – ha deciso di rinviare le gare Strade Bianche e Strade bianche Women Elite, programmate per sabato 7 marzo, oltre alla Gran Fondo Strade Bianche in programma l’ 8 marzo.

L’organizzazione ha precisato che attraverso la Federazione Ciclistica Italiana chiederà all’UCI di ricollocare le gare in altra data del calendario ciclistico internazionale. In questo senso tutto il programma di iniziative collaterali che Confcommercio e Confesercenti avevano preparato insieme alle strutture potrà essere ripreso non appena la nuova data sarà fissata. Tutto il programma di eventi tutto era stato pensato in funzione delle gare. Rimandando le gare ovviamente viene rinviato tutto il pacchetto eventi, incluso quelli predisposti insieme alle associazioni.

“RCS ha tutta l’intenzione di riprogrammare le gare non appena ciò sarà possibile – fanno notare le associazioni – Sarà nostra cura tenervi informati sugli aggiornamenti e sugli sviluppi”.