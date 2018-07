Storia e animazione nell’estate a Castellina

Giovedì 26 luglio chiusura per Giovedì a Castellina e Le Notti dell’Archeologia, con iniziativa in doppia lingua

CASTELLINA IN CHIANTI. Doppio appuntamento di animazione e riscoperta della storia a Castellina in Chianti, con iniziative rivolte anche ai visitatori stranieri, dagli adulti ai bambini.Giovedì 26 luglio, alle ore 17, il Museo Archeologico del Chianti Senese ospiterà “Made in Argilla – Made out of clay”, laboratorio in doppia lingua italiana e inglese che chiuderà Le Notti dell’Archeologia, mentre dalle ore 19 il centro storico e il Parco delle Casce si animeranno con l’ultima serata dei “Giovedì a Castellina”, in compagnia di musica itinerante, mercatini e sapori del territorio.

Il laboratorio “Made in Argilla – Made out of clay” ruoterà attorno a un materiale tanto semplice quanto fondamentale e imprescindibile per le attività umane oggi così come secoli e millenni fa. L’iniziativa partirà con una visita alla collezione archeologica conservata nel Museo Archeologico del Chianti Senese e proseguirà accompagnando i partecipanti alla scoperta dei segreti dell’argilla tramite l’utilizzo dei sensi e alcuni piccoli esperimenti. Il momento principale dell’attività sarà il laboratorio di manipolazione, durante il quale adulti e bambini potranno cimentarsi con la lavorazione del materiale ispirandosi ai reperti conservati nel museo oppure mettendo in gioco la propria fantasia e creatività. La partecipazione è gratuita ed è richiesta soltanto la prenotazione al numero 0577-742090 oppure all’indirizzo e-mail info@museoarcheologicochianti.it.

I “Giovedì a Castellina”, promossi da Gruppo Idea Giovani e Associazione culturale Giuliano da Sangallo con il contributo del Comune di Castellina in Chianti, si chiuderanno con una nuova serata di musica e animazione e la possibilità di visitare con orario straordinario il Museo Archeologico del Chianti senese, aperto fino alle ore 23 con ingresso gratuito. Qui è allestita anche la mostra “Massimo Vinattieri. Tra memorie dell’antico e astrazioni contemporanee”, visitabile fino al 2 settembre.