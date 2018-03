“Sport Siena Weekend”: lo sport ‘si fa in quattro’ a Siena

Sabato 10 e domenica 11 lezioni gratuite dedicate alle dimostrazioni della camminata con i bastoncini

SIENA. Poker di eventi nel finesettimana della ‘Sport Siena Weekend’. Sabato 10 e domenica 11 marzo la kermesse che celebra lo sport senese torna con tanti nuovi appuntamenti dedicati al nordic walking, al nuoto, al pattinaggio e alle escursioni in mountain bike.

Tutti gli appuntamenti con il nordic walking. Il calendario di eventi sportivi si aprirà con l’open day dedicato al nordic walking in Fortezza Medicea. Appuntamento alle ore 15 per le iscrizioni e il ritiro dei pacchi gara prima della partenza, alle ore 18.30, del percorso slow con visita ai musei di Contrada. Nel corso del pomeriggio, inoltre, sarà possibile partecipare alle lezioni di approccio gratuite per scoprire questa nuova disciplina sportiva, nata in Finlandia negli anni Quaranta e sempre più diffusa anche nel nostro Paese. Per tutti gli appassionati, inoltre, sarà possibile partecipare alla passeggiata non competitiva, in partenza domenica 11 marzo alle ore 10 sempre dalla Fortezza Medicea. La tappa del nordic walking challenge 2018 di dieci chilometri è dedicata alle bellezze naturali e culturali del centro storico di Siena e si concluderà in Piazza del Campo. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.nordic-walking-siva.it, scrivere una mail a nwsiva@gmail.com, chiamare il numero di telefono 3357019231.

Sport e solidarietà nel programma del pomeriggio di sabato 10 marzo. Il programma della ‘Sport Siena Weekend’ proseguirà sabato 10 marzo, alle ore 17.15, all’insegna della solidarietà nella piscina comunale dell’Acquacalda. L’evento ‘Nuotiamo Insieme’, giunto alla terza edizione, è organizzato dall’associazione Siena Nuoto, in collaborazione con Uisp, Coni, Coni Paralimpico e le associazioni “Il laboratorio”, “Le Bollicine”, “Associazione Senese Down”, proporrà una staffetta mista con i ragazzi delle associazioni, la Uisp e gli atleti del Siena Nuoto e Paralimpici, per terminare con giochi in acqua per un pomeriggio giocoso e di condivisione. Per informazioni è possibile contattare Simone al numero 3351016623 o scrivere una mail a segreteria@sienanuoto.it.

Domenica su ‘due ruote’ con il Gruppo Spritz Bike. La domenica della ‘Sport Siena Weekend’ si aprirà sui pedali con la terza edizione di ‘Giresplorando’: escursione in mountain bike con partenza alle ore 9 dalla Fortezza Medicea di Siena. Il percorso di trenta chilometri sarà dedicato alla Battaglia di Montaperti, con arrivo previsto per le ore 12.30 sempre in Fortezza e conclusione della giornata con l’aperitivo offerto dal Gruppo Spritz Bike. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Massimiliano Gonzi al numero di telefono 333 8949510 o su whatsapp.

Tutti pazzi per i roller al PalaChigi. Dopo i successi ottenuti con la conquista del titolo di Campione d’Italia indoor, la Mens Sana Pattinaggio Corsa torna in pista domenica 11 marzo al PalaChigi per l’evento “Pattina con i Campioni”. I colori biancoverdi saranno protagonisti a partire dalle ore 14.30 per il Campionato Provinciale Federale dei piccoli roller e dalle ore 17 con le gare non agonistiche dei centri di avviamento allo sport. Per tutti i bambini, inoltre, sarà possibile iniziare a pattinare e provare la velocità dei pattini in linea in compagnia degli atleti campioni mondiali e europei della Mens Sana. Per informazioni è possibile contattare Martina Pollastrini al numero 3474997171, scrivere una mail a info@menssana1871.org oppure consultare il sito www.pattinaggiocorsasiena.it.

In Sala delle Lupe premiazione gara Sci delle Contrade. Il pomeriggio di domenica 11 marzo proseguirà idealmente sugli sci con la cerimonia di premiazione della gara di slalom tra le Società di Contrada, ospitata alle ore 17 in Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico. L’evento ‘Per Slalom e per Amore’ ospiterà i vincitori delle gare sulla pista dell’Abetone.

Informazioni utili. Sport Siena Week End è la rassegna che celebra lo sport in tutte le sue forme. La kermesse è organizzata dal Comune di Siena. Per conoscere il programma completo è possibile visitare il sito del Comune di Siena all’indirizzo www.comune.siena.it e sui social seguire la pagina Facebook Sport Siena Weekend e su Instagram #SportSienaWeekend. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0577292221 e 0577280551 (orario ufficio).