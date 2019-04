Sovicille delle Meraviglie: appuntamento sabato 27 e domenica 28 aprile

Si potranno ammirare castelli, ville, giardini aperti al pubblico per l'occasione, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dei proprietari che aderiscono all'iniziativa

SOVICILLE. Torna l’edizione primaverile di Sovicille delle Meraviglie, l’iniziativa organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Sovicille per far conoscere a turisti e residenti le tante meraviglie del territorio situato nel cuore della Val di Merse dove arte, cultura, natura, unite al buon cibo, si fondono in un connubio unico e armonioso.

Sabato 27 e domenica 28 aprile, si potranno ammirare castelli, ville, giardini aperti al pubblico per l’occasione, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dei proprietari che aderiscono all’iniziativa.

Saranno aperti tra gli altri il giardino della Villa di Cetinale, il chiostro di Torri, gioiello medievale di inestimabile valore artistico e architettonico, il giardino del castello di Celsa, il castello del Poggiarello di Toiano, il parco della Villa Chigi de Vecchi, le Pievi di Ponte allo Spino e di Pernina, il castello di Montarrenti grazie al CAI di Siena e degli Astrofili senesi, il mulino di Palazzo a Merse e tantissimi altri luoghi di prestigio.

Sabato 27 aprile dalle 10 alle 13 saranno eccezionalmente visibili al pubblico i lavori di restauro, tutt’ora in corso, del borgo fortificato del castello del Poggiarello di Stigliano dove, grazie ad un complesso lavoro di restauro stanno emergendo straordinarie testimonianze dall’epoca etrusca a quella rinascimentale: tombe etrusche, manufatti medievali e un antico ciclo di dipinti murali quattrocenteschi di inestimabile valore civico.

Sono molte anche le iniziative che arricchiranno le due giornate, in particolare sabato ci saranno due Tour delle Meraviglie, che porteranno i visitatori a conoscere la storia del territorio e alcuni dei monumenti più importanti del circondario. Il primo tour con partenza dalla piazza di Sovicille alle ore 9.30 avrà come itinerario il Chiostro di Torri, il cantiere di restauro del Poggiarello di Stigliano, una visita alla mostra dei Marmi Galardi e alla Fabbrica del Panforte. Il secondo con partenza alle ore 15 dalla Pieve di Ponte allo Spino porterà i visitatori nel giardino del castello di Celsa, per poi raggiungere la Pieve romanica di Pernina, il giardino del Castello del Poggiarello di Toiano e la Villa Chigi de Vecchi a Toiano.

Sabato e domenica dalle 17 alle 19.30, nel nuovo centro culturale della Tinaia di Sovicille, sarà possibile visitare la mostra di pittura e scultura “le voci di dentro” di Eva Maria Arnds.

Mario Tassoni, architetto, scrittore e designer, alle 16.30 di sabato 27 aprile farà una visita guidata della Pieve Romanica di Ponte allo Spino, mentre alle 18 alla Tinaia di Sovicille terrà una conferenza sul tema: “Sovicille, crocevia del passato, crocevia del futuro, il racconto del territorio”.

Alle 10 di domenica 28 aprile al Museo del Bosco di Orgia la Cooperativa Pleiades terrà un laboratorio creativo per bambini da 3 a 8 anni “I popoli del bosco”, alla scoperta delle creature reali e fantastiche che animano i nostri boschi.

Arricchirà ulteriormente il programma un connubio tra prodotti tipici, mostre d’arte e di artigianato artistico, dislocate in vari luoghi di prestigio del Comune di Sovicille . Esporranno le loro opere Paola Posarelli (sede Pro Loco via Roma,27 Sovicille) il Collettivo ArteinComune, (Show room Galardi Marmi Pian dei Mori e Villa Chigi de’ Vecchi a Toiano), Terzilio Curini e Luigi Biagini (Sovicille rotonda alla compagnia). La Fabbrica del Panforte, le cantine di Poggio Salvi e Trecciano saranno a disposizione con i loro prodotti (consultare programma per data e orari).

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero. Per alcune è necessaria la prenotazione (0577 314503 Pro Loco Sovicille).

Il programma completo è consultabile su www.prolocosovicille.it e sulle pagine fb:Pro loco Sovicille, Comune di Sovicille.