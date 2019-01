Si chiude il cartellone di San Casciano: ultimi eventi

Tre borghi molto attivi: le iniziative fino al 6 gennaio, insieme alle associazioni

San Casciano dei Bagni

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA) – Con l’avvicinarsi dell’Epifania, si avvia alla chiusura il cartellone di eventi natalizi organizzato dal Comune di San Casciano Bagni.

Venerdì 4 gennaio è il momento del torneo di briscola al circolo Auser di Celle (ore 21), mentre sabato 6 è previsto, sempre a Celle, il concerto dell’Epifania (ore 16,30): l’organo della chiesa di San Paolo Converso sarà il protagonista di questa prima edizione organizzata dalla Filarmonica di Celle.

Sabato 5 gennaio è previsto il terzo appuntamento di “Fiocchi d’arte” (ore 17), uno spettacolo intriso di comicità, magia, clownerie e ballon art nelle rinnovate ex scuole di Celle sul Rigo. La struttura, che è stata trasformata in un centro polivalente a disposizione della cittadinanza, sarà inaugurata per l’occasione. Nel giorno dell’Epifania, a San Casciano dei Bagni, è previsto un concerto (ore 17) alla cappella musicale della Collegiata di San Leonardo, con l’organista Alessio Chiuppesi e il filicornista Bernardino Paradisi. Intanto, fino 6 gennaio, il circolo Auser di Palazzone ospita giochi di società tradizionali. Tutti gli eventi, organizzati dal Comune, hanno visto l’attiva partecipazione delle varie associazioni.