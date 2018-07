Settimana di grandi eventi a Casole: arriva “The Medici – Congiura 2.0”

La Compagnia AVATAR (20 ATTORI), su testo e regia di Giovanni Guidelli (Rai e Mediaset), propone in Prima Assoluta questa esclusiva messinscena moderna della vicenda

CASOLE D’ELSA. Grande attesa per l’imperdibile appuntamento che si svolgerà giovedì 26 luglio alle ore 21:15, all’Anfiteatro a Casole d’Elsa: il film dal vivo “THE MEDICI-Congiura 2.0”.

La Compagnia AVATAR (20 ATTORI), su testo e regia di Giovanni Guidelli (Rai e Mediaset), propone in Prima Assoluta questa esclusiva messinscena moderna della vicenda ben nota a tutti. Una rilettura attualizzata ai giorni nostri, con una famiglia Medici al centro dei traffici economici fiorentini e non solo, avversata dall’altra famiglia fiorentina dei Pazzi. Un gioco di equilibri, una sfida di nervi, un risiko di politica e potere che, in un crescendo di tensione e torbidi accordi porterà inesorabilmente a un conflitto senza esclusione di colpi, fino all’agguato mortale e alla successiva vendetta. Uno spettacolo assolutamente dispotico e incredibilmente attuale nei suoi meccanismi scenici di causa-effetto.

E’ possibile acquistare i biglietti presso il nostro museo con gli orari che trovate in calce alla presente. Ingresso 15.00€ (lo spettacolo è sconsigliato ai minori di 14 anni).

Ma gli eventi a Casole hanno inizio martedì con il proseguimento dei Martedì di Casole: il 24 luglio dalle ore 19:00 mercatino in centro storico e dalle ore 21:45, in piazza della Libertà, concerto dei GRAN RISERVA con musica rock e blues. Ingresso gratuito.

Infine, un’altra interessante iniziativa a cura di TeatroRiflesso che si terrà a Casole d’Elsa dal 6 al 9 settembre 2018.

Shake Theatre Lab 2018, un “viaggio” di quattro giorni, immersi nella natura per scoprire la nostra vera natura attoriale. La recitazione è un’attività propria dell’essere umano.

Ognuno di noi è istintivamente un’attrice o un attore: fin dai primi anni di vita esprimiamo questa attitudine attraverso il gioco per conoscere noi stessi ed entrare in relazione con gli altri. In allegato modulo iscrizione per chiunque fosse interessato. Per avere ulteriori informazioni potete scrivere info@teatroriflesso.it o visitare il sito: www.teatroriflesso.it