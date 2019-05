Seminiamo storie: letture ambientali alla Mondadori

Sienambiente presenta il concorso letterario “Storie di ambiente e territorio”

SIENA. Un viaggio nella letteratura che fa riferimento al riciclo, al rispetto della natura e alla salvaguardia del Pianeta per prendere ispirazione e scrivere un racconto o realizzare un video sull’ambiente. L’iniziativa, Seminiamo storie, è promossa da Sienambiente e dalla Libreria Mondadori per far conoscere il concorso letterario “Storie di ambiente e territorio”. L’appuntamento per il pomeriggio di letture, per grandi e piccini, è domenica, alle ore 17, alla libreria Mondadori in via Montanini 112 (Siena). Per tutti i partecipanti, in regalo un piccolo e utilissimo gadget.

Il concorso video letterario “Storie di ambiente e territorio” prevede due sezioni: una dedicata alla scrittura per testi brevi (fino a 10 mila battute), e una per le proposte video (cortometraggio). Ad entrambe possono partecipare giovani under 16 e adulti. La proclamazione dei vincitori e la consegna del Premio è prevista per ottobre nell’ambito della manifestazione Open day di Sienambiente nel corso di un evento specifico riservato al Premio letterario. Per partecipare al concorso c’è tempo fino al 30 giugno.

Gli elaborati giudicati come migliori verranno pubblicati in una raccolta intitolata come il concorso e verranno menzionati nella campagne divulgative di Sienambiente. Alcuni brani tratti dai racconti, potranno, inoltre, essere letti nel corso della cerimonia di premiazione, mentre i migliori filmati verranno pubblicati e diffusi, oltre che sui principali media e social di Sienambiente, anche in occasione dell’Open day.

Tra gli altri, fanno parte della giuria lo scrittore e saggista, Daniele Aristarco, e il docente di Semiotica dell’immagine e Semiotica del testo dell’Università di Siena, Tarcisio Lancioni. Per i vincitori è previsto un premio in buoni spesa per libri o per materiali audiovisivi.

Per ulteriori info è possibile consultare la pagina www.sienambiente.it o il profilo facebook di Sienambiente e della libreria Mondadori di Siena.